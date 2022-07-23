Daily Storm

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Власти Японии заявили, что не разрешат Путину посетить похороны Абэ

Власти Японии заявили, что не разрешат Путину посетить похороны Абэ

Ранее в Кремле сообщили, что глава государства не планирует визитЯпония запретит президенту России Владимиру Путину приезжать на государственные похороны убитого в результате покушения 8 июля премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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