Делаем сочной и нежной любую рыбу. Способ подходит и для трески, и для минтая

С правильным подходом сделать сочной можно любую рыбу, и треску, и еще более бюджетный минтай. Просто рыбу нужно не обжаривать, как делают это обычно, а протомить в соусе, чтобы она полностью пропиталась вкусом.
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