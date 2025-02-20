Специалисты рассказали о турецком сериале "Плен"

С одной стороны, Орхун, пылающий тщеславием и жаждой мести, с другой стороны, Хира, готовая взять на себя отведенную ей роль, несмотря на то, что она безгрешна… Орхун, наследник рода Демирханлы, и Хира, которая всю жизнь прожила в рабстве, с ее любовью, смешанной с местью… Особняк Демирханлы потрясен горькими новостями.