У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозиться штрафами

Нет, нет, мы по понедельникам и пятницам не подаём. Вторник , среда и четверг, мы работаем на себя. А суббота и воскресенье у нас либо праздники, либо выходные. Так, что забугорные суки даже и не надейтесь... !

ct

cto talykova

Где покупают? Санкции они сами же ввели. Ничего нам, ничего от нас? Или нам ничего, а им всё что хотят? Желательно бесплатно и с доставочкой? А ведь господа являются акционерами во многих Российски компаниях.