Театр абсурда

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У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозиться штрафами

У Бельгии нужда в дереве, но НАТО не помогает – поэтому она нагло требует поставок у России и грозиться штрафами

Удивительные дела происходят в мире. Весь мир собирается стайками, кучкуется по углам без нас, планируют мир без нас (или нас без остального мира – нужное подчеркнуть).

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Комментарии
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Strannik Mr
Нет, нет, мы по понедельникам и пятницам не подаём. Вторник , среда и четверг, мы работаем на себя. А суббота и воскресенье у нас либо праздники, либо выходные. Так, что забугорные суки даже и не надейтесь...  !
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15 час.
Юлия Белова
Никаких поблажек! Пусть покупают!
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15 час.
ct
cto talykova
Где покупают? Санкции  они  сами же ввели. Ничего нам, ничего от нас? Или нам ничего, а им всё что хотят? Желательно бесплатно и с доставочкой? А ведь господа являются акционерами во многих Российски компаниях.
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14 час.

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