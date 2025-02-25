Стоит ли рассматривать TON как актив на долгосрочный холд?

Долгосрочные инвесторы в TON продолжают получать прибыль, достигшую 69%, в то время как краткосрочные держатели теряют средства, что свидетельствует о преимуществах долгосрочной стратегии в этой экосистеме.
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