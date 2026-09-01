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Царьград

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Милонов предложил Канье Уэсту стать посланником России за рубежом

Милонов предложил Канье Уэсту стать посланником России за рубежом

Зампред комитета Госдумы Виталий Милонов предложил американскому рэперу Канье Уэсту стать голосом России за рубежом.

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