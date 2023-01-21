ИА Реалист

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Франция увеличивает военный бюджет на 40%

Франция увеличивает военный бюджет на 40%

ПАРИЖ (ИА Реалист). 20 января президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал свое видение модернизации вооруженных сил Пятой Республики, заявив о планах по увеличению оборонного бюджета на 40%, передает телеканал France 24.

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