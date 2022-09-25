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Мотострелки ЦВО приняли участие в киновечере в Свердловской области

Мотострелки ЦВО приняли участие в киновечере в Свердловской области

Для военнослужащих мотострелковых подразделений Центрального военного округа, проходящих военную службу по призыву, был организован просмотр военно-патриотического кино.

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