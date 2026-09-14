Детективные сериалы с закрученным сюжетом, от которых невозможно оторваться

Главный плюс формата мини-сериала — никакой «воды». Сценаристам не приходится искусственно растягивать расследование на десятки эпизодов, а плотное повествование не увязает в филлерах.
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