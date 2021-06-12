Юристы разъяснили, у кого не будет длинных выходных

Как рассказал "Российской газете" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, дополнительно отдохнуть в июне не получится у тех, кто трудится в организациях, которые непрерывно действуют, имеют оборудование для непрерывного технологического процесса; медицинских и аптечных организациях; организациях, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости; организациях, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих; организации, которые осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организациях, которые предоставляют финансовые услуги в части неотложных операций (расчеты и платежи).