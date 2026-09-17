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BYD официально вышла на авторынок Грузии

BYD официально вышла на авторынок Грузии

Китайский автопроизводитель BYD официально начал работу на рынке Грузии. Компания GT Group открыла первый официальный автосалон бренда в Тбилиси и стала его эксклюзивным партнером в стране.

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