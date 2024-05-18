Риттер: Трамп зациклен на себе, поэтому не сможет разрешить мировой кризис

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах не сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной, равно как и наладить отношения Вашингтона с Москвой, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
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