По гибели Синвара ХАМАС официально подтвердил гибель в бою одного из своих лидеров - Яхьи Синвара. Синвар погиб в случайном боестолкновении в Рафахе недалеко от границы с Египтом.
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По гибели Синвара ХАМАС официально подтвердил гибель в бою одного из своих лидеров - Яхьи Синвара. Синвар погиб в случайном боестолкновении в Рафахе недалеко от границы с Египтом.
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