В выходные в нижегородском городе химиков было неспокойно: преступный киевский режим атаковал предприятие военно-промышленного комплекса Завод имени Свердлова.
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