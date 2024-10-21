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Атаку беспилотников на завод в Дзержинске сняли на видео

Атаку беспилотников на завод в Дзержинске сняли на видео

В выходные в нижегородском городе химиков было неспокойно: преступный киевский режим атаковал предприятие военно-промышленного комплекса Завод имени Свердлова.

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