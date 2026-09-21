Ефимов: длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит более 8 км

В столице принято решение продлить Арбатско-Покровскую линию метро в подмосковную Балашиху. Как сообщил глава московского Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, длина нового участка составит более восьми километров.
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