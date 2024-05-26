Лавров: элиты Запада всерьез разговаривают о том, чтобы расчленить Россию

Элиты Запада всерьез разговаривают о том, чтобы расчленить Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением в ходе беседы с корреспондентом телевизионного канала «Россия 1» Павлом Зарубиным выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.
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