Лавров: элиты Запада всерьез разговаривают о том, чтобы расчленить Россию

Элиты Запада всерьез разговаривают о том, чтобы расчленить Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением в ходе беседы с корреспондентом телевизионного канала «Россия 1» Павлом Зарубиным выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.