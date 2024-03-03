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Шойгу заявил, что Запад обязан услышать посылы Путина

Шойгу заявил, что Запад обязан услышать посылы Путина

ТАСС/Александр Щербак Слова президента РФ Владимира Путина, которые он в своем послании Федеральному собранию адресовал Западу, должны быть услышаны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва.

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