Шойгу заявил, что Запад обязан услышать посылы Путина

ТАСС/Александр Щербак Слова президента РФ Владимира Путина, которые он в своем послании Федеральному собранию адресовал Западу, должны быть услышаны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва.
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