Самолёт рейса Сочи - Петербург совершил экстренную посадку в Москве

Летевший из Сочи в Петербург самолёт экстренно посадили в московском аэропорту. Рассказываем, что известноЛетевший из Сочи в Петербург рейс SU6562 авиакомпании "Россия" экстренно посадили в московском аэропорту Шереметьево.
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