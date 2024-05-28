Самолёт рейса Сочи - Петербург совершил экстренную посадку в Москве

Летевший из Сочи в Петербург самолёт экстренно посадили в московском аэропорту. Рассказываем, что известноЛетевший из Сочи в Петербург рейс SU6562 авиакомпании "Россия" экстренно посадили в московском аэропорту Шереметьево.