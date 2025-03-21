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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ханс Ниманн: «Я планирую пройти полиграф. Мои возражения были связаны с поведением Дубова и логистическими требованиями»

Американский и российский гроссмейстеры ранее провели блиц-матч в Москве. Ниманн уступил Дубову с общим счетом 8,5:9,5.

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