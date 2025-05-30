Политика как он...
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Политика как она есть

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WP: Эксперты нашли грубые ошибки и фэйки в докладе Белого дома о детском здоровье

WP: Эксперты нашли грубые ошибки и фэйки в докладе Белого дома о детском здоровье

Экспертное сообщество обнаружило в новом докладе Белого дома по вопросам детского здоровья грубые ошибки и несуществующие научные исследования, вероятно сгенерированные искусственным интеллектом, сообщает The Washington Post.

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