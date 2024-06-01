В Брянске завершился Международный турнир по боксу среди сотрудников правоохранительных и силовых ведомств

Спортивное состязание проходило во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в течение трех дней. Свои профессиональные и боевые навыки в полной мере продемонстрировали более 50 спортсменов в семи весовых категориях из правоохранительных и силовых ведомств России и Республики Беларусь.