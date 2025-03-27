Обучение школьников на операторов FPV-дронов. Потом 18 лет, обещание миллиона гривен от Минобороны и реальная война.
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Обучение школьников на операторов FPV-дронов. Потом 18 лет, обещание миллиона гривен от Минобороны и реальная война.
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