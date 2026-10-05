Теймураз Гогиашвили, который расчленил Елену Церетели и ее 19-летнюю дочь, суд отправил в СИЗО на два месяца: видео

Сегодня Кузьминский суд избирает меру пресечения Теймуразу Гогиашвили, который убил Елену Церетели и ее 19-летнюю дочь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ Внучка, расчленив...
- ВУ Внучка, расчленив...
- ВУ Муж таксистки Дин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым