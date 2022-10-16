Володин: ГД в приоритетном порядке рассмотрит жалобы на мобилизацию

Он призвал сделать всё, чтобы частичная мобилизация достигла целей.фото: duma.gov.ru--> Необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей, заявил 16 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин.