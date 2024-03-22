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«Доверие к ядерному арсеналу подорвано»: британская подлодка Vanguard запечатлена со следами износа

«Доверие к ядерному арсеналу подорвано»: британская подлодка Vanguard запечатлена со следами износа

В сети появились изображения атомной подводной лодки британского флота Vanguard со следами износа, которые вызвали у обозревателей целый ряд вопросов о состоянии средств ядерного сдерживания и обороноспособности страны в целом.

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