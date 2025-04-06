Адвокат Алешкин: экс-жена Паши Техника не сможет претендовать на наследство

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук) не сможет претендовать на наследство, оставленное рэпером, но она будет распоряжаться имуществом, которое получит их 6-летний общий сын Иван, до совершеннолетия ребенка.