Вакцину "КовиВак" назвали пригодной для детей

В центре имени Чумакова спрогнозировали возможность использования "КовиВак" для несовершеннолетних. Итоги первых испытаний российской вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.
В центре имени Чумакова спрогнозировали возможность использования "КовиВак" для несовершеннолетних. Итоги первых испытаний российской вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.
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