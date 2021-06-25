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Вакцину "КовиВак" назвали пригодной для детей

Вакцину "КовиВак" назвали пригодной для детей

В центре имени Чумакова спрогнозировали возможность использования "КовиВак" для несовершеннолетних. Итоги первых испытаний российской вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.

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