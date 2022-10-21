Софи Беккер - двадцатипятилетняя спортсменка из графства Уэксфорд

Софи Беккер - 25-летняя спортсменка из округа Вексфорд. Два года назад она окончила Дублинский городской университет по специальности "генетика и клеточная биология", тренировалась бегать на 400 метров и работала неполный рабочий день в лаборатории.
Софи Беккер - 25-летняя спортсменка из округа Вексфорд. Два года назад она окончила Дублинский городской университет по специальности "генетика и клеточная биология", тренировалась бегать на 400 метров и работала неполный рабочий день в лаборатории.
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