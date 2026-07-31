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Аргументы недели

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The Guardian: в Киеве уничтожен завод по производству беспилотников AQ-400 для ВСУ

The Guardian: в Киеве уничтожен завод по производству беспилотников AQ-400 для ВСУ

В Киеве в результате удара российской баллистической ракеты был уничтожен производственный объект компании Terminal Autonomy, связанной с американским оборонным сектором, — The Guardian.

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