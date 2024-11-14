Названы лидеры распродаж «11.11»

В день распродаж 11 ноября объемы продаж устройств в интернет-магазине «Мегафона» в два раза превысили средненедельные показатели 2024 года и в полтора раза – показатель аналогичной распродажи прошлого года.
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