«Почти выгорело!»: Оруджев — о решении Williams отдать машину Албону

Williams RacingРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал ситуацию с командой Williams, которая провела субботу и воскресенье в рамках гоночного уик-энда Формулы 1 в Альберт-Парке с одной машиной.