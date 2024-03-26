«Почти выгорело!»: Оруджев — о решении Williams отдать машину Албону

Williams RacingРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал ситуацию с командой Williams, которая провела субботу и воскресенье в рамках гоночного уик-энда Формулы 1 в Альберт-Парке с одной машиной.
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