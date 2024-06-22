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Царьград

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Отдых в Турции для русских туристов стал дороже, чем в ОАЭ

Отдых в Турции для русских туристов стал дороже, чем в ОАЭ

Это связано с внутренними проблемами в стране.Турция столкнулась с повышением цен на отдых из-за внутренних проблем, что сделало страну более дорогой для русских туристов по сравнению с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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