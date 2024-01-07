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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Смольский: «В середине гонки я потерялся, ехал в десятке. Но благодаря шансам, которые дали соперники, удалось победить»

«Силы были, но Рустам (Каюмов) сегодня красавец, молодец, рад за него, что у него получилось, потому что в некоторых гонках он претендовал на победу, но что-то у него не складывалось, а сегодня сложилось.

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