Законодательство в сфере туризма будет модернизировано

Кабинет министров одобрил ряд изменений, касающихся организации и развития туристической деятельности в Республике Молдова, которые обеспечат продвижение страны как туристического направления, а также гарантируют корректировку законодательной базы в сфере туризма по международным стандартам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии