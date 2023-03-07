Военное обозрение

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Украинский военнослужащий - французским журналистам: Бахмут падёт, наши войска покидают город малыми группами

Украинский военнослужащий - французским журналистам: Бахмут падёт, наши войска покидают город малыми группами

Во французском информационном агентстве France-Press вышел материал о положении дел в Артёмовске. Сразу же стоит отметить, что западная пресса в последние несколько дней проявляет особый интерес к событиям в этом городе.

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