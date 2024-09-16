Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

644 подписчика

Мальчик, напавший на учеников челябинской школы, пытался покончить с собой

Мальчик, напавший на учеников челябинской школы, пытался покончить с собой

Подростка доставили в психдиспансерТринадцатилетний Роман Г., который напал с молотком на учеников и преподавателей челябинской школы №68, пытался покончить, пишет Telegram-канал «Прямой эфир | Челябинск».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх