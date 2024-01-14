Захарова: выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются властям США

Транши, которые выделяют американские власти Украине, возвращаются. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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