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Захарова: выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются властям США

Захарова: выделяемые Вашингтоном средства Украине возвращаются властям США

Транши, которые выделяют американские власти Украине, возвращаются. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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