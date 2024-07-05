Деанонимизация и безопасность: в России вводят новые меры против нелегальных SIM-карт

«Серые» SIM-карты представляют собой значительную угрозу для безопасности граждан и государства. Эти нелегально приобретенные номера широко используются мошенниками, террористами и иностранными спецслужбами для реализации своих преступных планов.
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