«Золотое» упражнение доктора Бубновского, за которое ваше сердце скажет спасибо

«Не видел здоровых людей, вышедших из больницы. Я видел выживших». Эти резкие, на первый взгляд, слова принадлежат профессору Сергею Михайловичу Бубновскому, автору знаменитой методики лечения движением без лекарств Ему ли, пережившему клиническую смерть после тяжелейшей аварии, 20 лет не расстававшемуся с костылями, этого не знать? И ему ли, полностью восстановившему здоровье, вопреки прогнозам специалистов провести остаток дней в инвалидном кресле, не верить, что лекарства это последнее, о чем нужно думать, если хочешь победить недуг? Пример Сергея Михайловича лишний раз доказывает: возможности организма безграничны и нужно лишь правильно использовать колоссальные резервы, заложенные в нас природой Но приседания профессор Бубновский выделяет особо, называя их «золотым упражнением для сердца», способным избавить от многих проблем.