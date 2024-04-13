«Фоллаут»: Может, бахнем?

11 апреля на стриминге Amazon Prime Video вышел первый сезон сериала «Фоллаут» (Fallout) — кинематографического ответвления одноименной серии игр о выживании в Пустоши, образовавшейся на территории США после атомной войны.
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