Маск резко высказался о сторонниках продолжения финансовой помощи Киеву

Предприниматель из Соединённых Штатов Америки Илон Маск согласился со своим «коллегой» Дэвидом Саксом, который обрушился с критическими высказываниями на идеи политического истеблишмента о том, чтобы и далее вливать финансы в киевский режим.
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