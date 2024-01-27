Лолита рассказала, что больше не испытывает интереса к шоу-бизнесу

Лолита о карьере: Я не интересуюсь больше шоу-бизнесом У гастрольной жизни Лолиты после посещения «голой вечеринки» произошли серьезные изменения: концерты певицы отменяют, выступления вырезаются из телеэфира.
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