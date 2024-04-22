Афины могут предать Киеву ЗРК Patriot

Греция может передать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot PAC-3, если Вашингтон предоставит Афинам гарантии того, что Турция не нападет, а также финансовую компенсацию, – сообщает в понедельник, 22 апреля, портал Pronews.
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