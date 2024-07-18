В Барнауле приступили к реконструкции Мемориала Славы. Фото

Площадь Победы теперь частично перекрыта Реконструкция Мемориала Славы в Барнауле / Фото: пресс-служба администрации Барнаула В Барнауле стартовали работы по реконструкции Мемориала Славы, приуроченные к 80-летию Великой Победы.
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