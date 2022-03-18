В Перми перед судом предстанет бывший руководитель, который растратил деньги организации на игры в онлайн-казино

Следственным отделом Ленинского района СУ УМВД России по г. Перми окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего пермяка.
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