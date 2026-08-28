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Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста

Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста

Аргументы недели Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Азербайджана Камиля Алиева.

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