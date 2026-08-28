Аргументы недели Хайп на бойцах не удался: в Иркутске силовики охладили пыл «ценного» иностранного специалиста В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Азербайджана Камиля Алиева.
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99,999% - аналогичных иностранных "рабочих" необходимо выдворить из РФ, 0001% процент- это в "ЕМУД" сидят, их тоже после выборов!
Семью и родственников выдворить забыли... Юридическое основание найти не сможете, обращайтесь...