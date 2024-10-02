Певица Анна Нетребко призналась, что сменила квартиру в Вене

Оперная певица Анна Нетребко выехала из квартиры, где жила с коллегой Юсифом Эйвазовым. Звезда призналась в этом в комментариях под постом, где показала террасу на крыше, на которой проводила много времени.
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