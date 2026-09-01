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Тим Кук покинул пост главы Apple после 15 лет руководства компанией

Тим Кук покинул пост главы Apple после 15 лет руководства компанией

Тим Кук 31 августа завершил работу на посту главы Apple, который занимал с 2011 года. В соцсети X он поблагодарил команду и сообщил, что со следующего дня переходит на новую должность.

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