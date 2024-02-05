Сенат США обнародовал законопроект о защите границы, помощи Украине и Израилю

Участники переговоров в американском Сенате обнародовали подготовленный ими законопроект об охране границы между США и Мексикой стоимостью $118,28 млрд, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине, сообщают СМИ.
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