Кравцов назвал сроки возвращения на лед после травмы ахилла

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов назвал ориентировочные сроки возвращения на лед после травмы.Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов назвал ориентировочные сроки возвращения на лед после травмы.
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